بدر: انتخاب الحلبوسي زرع “البذرة الأولى” لمشروع “التطبيع” في العراق

2022/01/10 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر القيادي في منظمة بدر محمد الجويبراوي، الاثنين، إن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان تم نتيجة صفقات مشبوهة منع دول الخليج.وقال الجويبراوي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “الحكومة المقبلة ستأتي عن طريق دول الخليج المعروفة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني”، مؤكدا بالقول “لن يأتي من دول الخليج الا التطبيع”.وأضاف أن […]

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