القبض على 4 إرهابيين في السليمانية

2022/01/10 | 18:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استطاعت استخبارات وأمن محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، من القاء القبض على اربعة عناصر إرهابية.وقال بيان لاستخبارات وامن السليمانية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية تمكنت من القبض على اربعة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية“.

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