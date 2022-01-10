2022/01/10 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة العفو الدولية، الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني، التي من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية الأسبوع الجاري، إلى اتخاذ موقف بشأن حقوق المرأة وقضايا المساواة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء إلى ريال مدريد وبرشلونة: في السعودية أبرزوا تلك المخاوف.. وارتدوا الشارة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء إلى ريال مدريد وبرشلونة: في السعودية أبرزوا تلك المخاوف.. وارتدوا الشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).