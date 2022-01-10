2022/01/10 | 18:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، عن منع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية والمسؤولين في التيار من الإدلاء بأي تصريحات اعلامية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منع جمع اعضاء الكتلة الصدرية والهيئة السياسية والاعلامية، من الإدلاء بأي تصريحات صحفية”.وأضاف أن “الصدر حصر الأمر بالتغريدات […]

ظهرت المقالة تغريداته فقط..



الصدر يمنع أعضاء الكتلة الصدرية والهيئة السياسية من التصريحات الصحفية أولاً على ايرث نيوز.

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