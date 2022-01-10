البابا فرنسيس “قلق” بإزاء انتشار الأسلحة النووية

2022/01/10 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

عبّر البابا فرنسيس ،اليوم الاثنين، مجددا عن “قلقه” بإزاء الأسلحة النووية وامتلاكها في شكل “غير أخلاقي” معتبرا أن لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران “أهمية حيوية”.

وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي لتبادل التهاني بحلول العام الجديد قال البابا فرنسيس “من بين الأسلحة التي أنتجتها البشرية، فإن الأسلحة النووية مثيرة للقلق بشكل خاص”.

وأضاف الحبر الأعظم قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، أن الفاتيكان “يواصل التأكيد بشدة أن الأسلحة النووية أدوات غير مناسبة للرد على التهديدات الأمنية في القرن الحادي والعشرين وأن حيازتها أمر غير أخلاقي”.

وأوضح أن “استخدامها، بالإضافة إلى انه يتسبب بتداعيات بيئية كارثية، يهدد وجود البشرية” معتبرا أن استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران “له أهمية حيوية”.

واستؤنفت المحادثات لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي من شأنه الحد من برنامج إيران النووي، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا بعد توقف استمر خمسة أشهر بين طهران والدول التي ما زالت طرفا في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين).

وقال البابا “نتوهم أحيانا أن التسلح يؤدي فقط دور رادع ضد معتدين محتملين.



التاريخ، وللأسف أيضا الأحداث القائمة، يعلماننا أن الأمر ليس كذلك”.

وتطرق البابا ايضا الى النزاعات في سوريا واليمن وإثيوبيا وأوكرانيا والسودان، وقال وفق موقع الفاتيكان “يجب على كلّ المجتمع الدولي أن يتساءل عن الحاجة الملحة لإيجاد حلول للصراعات التي لا تنتهي، والتي تتخذ أحيانا وجه حروب حقيقية، وحروب بالوكالة”.

المصدر: AFP

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