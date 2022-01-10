خروج آرسنال المفاجئ يكبده خسائر مادية

2022/01/10 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر آرسنال 4.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 5 ملايين يورو)، بسبب إقصائه من كأس الاتحاد الإنجليزي، على يد نوتنجهام فورست.

وسقط رجال المدرب ميكيل أرتيتا في الكأس مبكرا للغاية، وسيتعين على النادي أن يرد إلى الجمهور، ثمن تذاكر مباراتين أخريين في البطولة، كان يُتوقع إقامتهما على ملعب آرسنال.

ويمكن للمشجعين استرجاع قيمة التذاكر، في صورة رد المبالغ المالية، أو الحصول على خصومات على تذاكر مباريات أخرى، في الموسم المقبل.

وخطف لويس جرابان، لاعب نوتنجهام، هدف الفوز على (المدفعجية) في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين، ليودع آرسنال الكأس التي يحمل لقبها 14 مرة، كان آخرها في 2020.

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