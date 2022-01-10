ولدت في مصر.. وفاة والدة رئيس إسرائيل الحالي وأرملة الرئيس الأسبق

2022/01/10 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت أورا هرتسوغ، والدة الرئيس الإسرائيلي الحالي إسحاق هرتسوغ وأرملة الرئيس الأسبق حاييم هرتسوغ، الليلة الماضية.

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