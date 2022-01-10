2022/01/10 | 18:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zc1wSLzwKj0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناصر ادريس: تم انشاء عدة مصانع لدعم وزارات معينة لكن الوزارات لم تلتزم بالشراء من هذه المصانع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناصر ادريس: تم انشاء عدة مصانع لدعم وزارات معينة لكن الوزارات لم تلتزم بالشراء من هذه المصانع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).