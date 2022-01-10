الصحة تبين لـ “المعلومة” اجراءاتها لمراقبة “كورونا” في المدارس

2022/01/10 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت وزارة الصحة، الاثنين، اجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والتلاميذ في المدارس.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة ربى فلاح في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الوزارة وفرت فرق صحية في المدارس لتراقب الوضع الصحي بين الطلبة ولضمان عدم انتشار المتحور الجديد بين الطلبة”.وأضافت، أن “إجراءات الوزارة بشأن الطلبة هي، […]

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