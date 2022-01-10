2022/01/10 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اجتماع رسمي يتفق على إعداد منهج تدريبي للتوعية بملف الأمن السبراني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:43

واع/

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