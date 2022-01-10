2022/01/10 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد مدرب نادي سامراء سامر سعيد، أن الصفقات الشتوية ستنتشل الفريق من قاع الترتيب.وقال سعيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي سامراء قدمت كل الدعم الممكن للكادر التدريبي للفريق الكروي من أجل تحسين وضعه في مسابقة الدوري الممتاز”.واوضح بالقول: “أعد جماهير سامراء بتقديم الأفضل للنادي وانتشال الفريق من المكان الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامر سعيد: الصفقات الشتوية ستنتشل سامراء من قاع الترتيب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامر سعيد: الصفقات الشتوية ستنتشل سامراء من قاع الترتيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).