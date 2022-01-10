هذا شرط الحظر.. ارتفاع الجائحة يعجل باجتماع اللجنة العليا والمواطن ينتظر قرار الحكومة

2022/01/10 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن اجتماع ستعقده اللجنة العاليا للصحة والسلامة الوطنية قريبا لإعطاء قرارات جديدة لمواجهة الارتفاع اليومي الكبير باصابات الجائحة.

وقالت عضو الفريق الطبي الساند بالوزارة، ربى فلاح، في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "اجتماعا قريبا ستعقده اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإعطاء قرارات جديدة قد تعتقدها مناسبة لمواجهة الارتفاع اليومي الكبير بالاصابات بكوفيد 19".

وتابعت: "من الممكن أن تشهد الايام المقبلة زيادة اكبر وبالتالي علينا الذهاب لامرين الاول ارتداء الكمامة التي اثبتت الدراسات ان أهميتها تساوي أهمية اللقاحات والأمر الآخر التوجه لاقرب منفذ تلقيحي لأخذ الجرعة الاولى او الثانية".

وأكدت أن "الجرعات ستساهم في تقليل شدة الإصابة وقد تمنع دخول المواطن او المواطنة للردهة الوبائية لان اللقاح يخفف من قوة الإصابة والكمامة تمنع الإصابة".

وبينت أن "الاستقرار السابق بإعداد الاصابات أعطى بعض تراخي لدى المواطنين ان كان بأخذ اللقاح او الالتزام باجراءات الوقاية وكأن الوباء انتهى وهنا على المواطنين الالتزام لاننا سجلنا حالات دخلت المستشفى وبتالي هذا يعني ان الحالات قد تنذر بخطر".

‏وأوضحت أن "اللقاحات واماكن إعطاء اللقاح متوفرة والدوام اصبح صباحي ومسائي لأخذ اللقاح للتقليل من خطر هذه الموجة".

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