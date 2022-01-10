الاطاحة ب 4 عناصر إرهابية في السليمانية

2022/01/10 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية القبض تمت بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية.

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