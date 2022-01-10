البارتي يعلن تنازله عن منصب رئيس الجمهورية

2022/01/10 | 19:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، إنه “تنازل” عن منصب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكوردستاني.وقال سكرتير المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، في ندوة سياسية “عندما اخترنا منصب نائب رئيس البرلمان كان على بعض الأطراف أن تفهم أننا تركنا لهم رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن حزبه “لا يخطط للحصول على منصب رئيس الجمهورية”.[…]

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