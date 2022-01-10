حزب بارزاني يعلن موقفه النهائي بشأن منصب رئيس الجمهورية

2022/01/10 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاثنين، أنه لن يكون للحزب مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

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وقال زيباري في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية، تابعها "ناس" (10 كانون الثاني 2022)، انه "بعد الجلسة الأولى للبرلمان، أمامنا أمور أخرى، يجب أن نكون على تواصل مع بعضنا ونتشاور مع الأطراف الكردية الأخرى، يجب أن نبتعد عن الغرور".

واضاف انه "لن يكون لنا مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسنتحدث مع الأطراف الأخرى بشأن هذه القضية".

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