2022/01/10 | 19:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الامة الكويتي يؤكد للحلبوسي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق يتبع…

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