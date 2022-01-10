محلل سياسي امريكي: الحزبين الجمهوري والديمقراطي تسيطر عليهما شركات السلاح

2022/01/10 | 19:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي مايلز هونينغ ان كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري تسيطر عليهما وتمولهما شركات صناعة السلاح وغيرها وبالتالي فان الحزبين الذين يسيطران على وسائل الاعلام الامريكية هما صوت تلك الشركات الرأسمالية بالنتيجة .ونقلت قناة ( برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن هوننينغ قوله إن ” هذا […]

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