رئيس كازاخستان يتحدث عن

2022/01/10 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس كازاخستان، الاثنين، "مقاتلين" أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة، التي وصفها بأنها "هجوم إرهابي".

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