رئيس كازاخستان يتهم مقاتلين من أفغانستان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالوقوف وراء أعمال العنف الأخيرة

2022/01/10 | 19:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس كازاخستان ،اليوم الاثنين، “مقاتلين” أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وافغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بانها “هجوم إرهابي”.

وقال قاسم جومرت توكاييف في بيان صدر عن مكتبه ملخصا محادثته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال “ليس لدي شك في أنه هجوم إرهابي، عمل منظم ومعد له بشكل جيد ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب من دول آسيا الوسطى بينها أفغانستان، لقد شارك أيضا مقاتلون من الشرق الأوسط”.

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