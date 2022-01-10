2022/01/10 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الاثنين، ضبط حاويات تحتوي على مواد كيمياوية خطرة وأخرى ممنوعة الاستيراد في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الخلية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت هيأة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني من […]

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