العراق.. مجلس النواب يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

2022/01/10 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب العراقي، الاثنين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فيما حدد شروط الترشح للمنصب.

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