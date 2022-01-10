2022/01/10 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحاف: خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 19:22

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