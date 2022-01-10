الناتو يوجه تحذيرا لروسيا بشأن أوكرانيا

2022/01/10 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، روسيا، الاثنين، من “كلفة عالية” ستتكبدها في حال شنت هجوما جديدا على أوكرانيا، مؤكدا دعم الحلف لـ”حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”.وقال ينس ستولتنبرغ خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني: “نريد أن نوجه رسالة واضحة إلى روسيا، بأننا موحدون وبأن روسيا ستتكبد كلفة […]

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