2022/01/10 | 19:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاثنين، القبض على طرف مشاجرة ضبط بمنزله مواد ممنوعة وتلقي القبض على متهم آخر بالسرقة في العاصمة بغداد.وذكر بيان للقيادة، انه “ضمن الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية ، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء ، من […]

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على طرف مشاجرة ضبط بمنزله ممنوعات وآخر متهم بالسرقة أولاً على الايام نيوز.

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