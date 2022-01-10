بعد جلسة البرلمان.. ما مصير الحوارات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري

2022/01/10 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عدم وجود اي حوارات مع الاطار التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "منذ جلسة مجلس النواب العراقي يوم امس، ولغاية الآن لا توجد اي حوارات او تواصل بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري، فالحوارات تعطلت تماماً".

وبين الهلالي أن "الأيام القليلة القادمة ربما تشهد اعادة الحوارات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري".

وأضاف أن "هناك قيادات من الاطار لديها مقبولية لدى التيار وهي ممكن ان تكون حلقة وصل من جديد بين الطرفين، لكن حتى اللحظة لا توجد هكذا بوادر او اي حراك بهذا الصدد".

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