منتخبنا الوطني باليد يختتم معسكر الدوحة

2022/01/10 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اختتم منتخبنا الوطني العراقي بكرة اليد معسكره التدريبي في الدوحة الذي استمر لسبعة أيام خاض به لقائين خسر بهما مع المنتخب القطري .

و قال رئيس إتحاد اليد العراقي محمد الأعرجي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المنتخب سيدخل مباشرة معسكرا داخليا في بغداد بإشراف مدرب المنتخب المصري شريف مؤمن لغاية سفره إلى السعودية يوم 15 والدخول بمنافسات آسيا التي ستنطلق يوم 18 في العاصمة الرياض".

واضاف، ان "المنتخب سيلعب في المجموعة الثانية التي تضم الى جانبه منتخبات الإمارات و قطر و عمان".

وعدّ، أن "المنتخب حقق فائدة قصوى من معسكري إيران وقطر بخوضه لأكثر من خمس مباريات عالية المستوى وفعت من مستواه الفني والبدني".

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