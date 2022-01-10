2022/01/10 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الاثنين، ضبط حاويات تحتوي مواد كيمياوية خطرة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هيئة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط حاويتين تحتويان على (مواد كيميائية خطرة)".

وأضافت ان "ملاكات منفذ ميناء ام قصر الاوسط، تمكنت من ضبط (5) حاويات تحتوي على (دراجات نارية الممنوعة من الاستيراد ومصابيح اناره واثاث مستعمل).



وجميع الحاويات تجاوزت المدة القانونية على بقائها في الميناء".

وأوضحت انه "تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المواد المضبوطة الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين"، مشيرة الى ان "هذه الخطوة تأتي لتفادي حصول أي حوادث محتملة في الموانئ بسبب تكدس الحاويات في ظروف مخالفة لشروط السلامة والتقييس النوعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويات تحتوي على مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويات تحتوي على مواد كيمياوية خطرة في ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).