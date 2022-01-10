2022/01/10 | 19:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلق على رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية الخطورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/10 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلق على رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية الخطورة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلق على رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية الخطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).