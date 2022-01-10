أوميكرون و

2022/01/10 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت الشكوك في الفترة الأخيرة حول فعالية الاختبارات المنزلية السريعة في الكشف عن متحور "أوميكرون"، إلا أن مسؤولين صحيين دعوا إلى مواصلة استخدامها، فيما قدم خبراء نصائح بشأن كيفية الاستعمال لتحقيق نتائج أفضل

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