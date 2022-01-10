الحلبوسي يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الأمة الكويتي

2022/01/10 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

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تلقَّى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اتصالا من رئيس مجلس الأمة الكويتي السيد مرزوق الغانم لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة.



وأعرب الغانم، خلال الاتصال، عن تمنياته للشعب العراقي بالرفعة والازدهار، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير العلاقات الأخوية البرلمانية بين البلدين.

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