السنغال تحقق أول ثلاث نقاط أمام زيمبابوي في الوقت القاتل

2022/01/10 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب السنغالي انتصارا بشق الأنفس في بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، وتغلب على زيمبابوي (1-0)، اليوم الاثنين، على ملعب “كويكونج” بمدينة بافوسام في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء هدف الفوز للسنغال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وسجله ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، من ضربة جزاء.

وحصد منتخب السنغال أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، في انتظار مواجهة غينيا ومالاوي التي ستقام في وقت لاحق اليوم على الملعب نفسه.

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