2022/01/10 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبي إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، بعد ساعات من إعلان إصابة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسمة وهبي وعبد الرحمن أبو زهرة... آخر إصابات كورونا بين المشاهير في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسمة وهبي وعبد الرحمن أبو زهرة... آخر إصابات كورونا بين المشاهير في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).