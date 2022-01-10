ميناء ام قصر الشمالي يستقبل 5 سفن تجارية 

2022/01/10 | 19:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، خمس سفن تجارية رست في ميناء ام قصر الشمالي.وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “الميناء يعمل بانسيابية عالية”، مشيرا” الى “توجيه وزير النقل الكابتن ناصر الشبلي بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في الموانئ”.وأضاف المدير العام […]

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