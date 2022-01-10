صدور كتاب معضلة الزمان ومحنة الإنسان للدكتور جواد بشارة عن دار أهوار في بغدا العراق شارع المتنبي - جواد بشارة

2022/01/10 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة صدر كتاب معضلة الزمان ومحنة الإنسان مقاربة علمية، للدكتور جواد بشارة عن دار أهوار في بغداد العراق في مقدمة الكتاب كتب المؤلف هل الزمن موجود في حد ذاته؟ للوهلة الأولى، يمكننا القول إن الزمن، بمعناه المطلق والتجريدي وليس البشري، غير موجود لأنه مجرد مفهوم بشري، وهو مفيد لنا من أجل جعل تطور بيئتنا بأكملها أمراً مفهومًا.



ولكن هل هذا حقا هو واقع الحال وحقيقة الأمر؟ مأساة الإنسان هي أن الزم ......





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