2022/01/10 | 20:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترك سفير أفغانستان لدى الصين مذكرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأفغاني في الصين يستقيل لعدم تلقّيه راتبه لأشهر ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استقالة الاثنين، لخلفه بعد سيطرة
"طالبان" على السلطة، كاشفا فيها أن
"الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر
وأن موظف استقبال واحد بقي لتلقي
المكالمات الهاتفية".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأفغاني في الصين يستقيل لعدم تلقّيه راتبه لأشهر ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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