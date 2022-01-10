السفير الأفغاني في الصين يستقيل ‏لعدم تلقّيه راتبه لأشهر ‏

2022/01/10 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترك سفير أفغانستان لدى الصين مذكرة

استقالة الاثنين، لخلفه بعد ‏سيطرة

"طالبان" على السلطة، كاشفا فيها أن

"الموظفين لم يتلقوا ‏رواتبهم منذ أشهر

وأن موظف استقبال واحد بقي لتلقي

المكالمات ‏الهاتفية".‏

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