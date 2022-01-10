37 وفاة و298 إصابة جديدة بكورونا في إيران

2022/01/10 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة الإيرانية 37 حالة وفاة

و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن العدد

الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع في

البلاد إلى 131915

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