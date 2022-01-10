الشرطة يفوز على النجف بهدف من دون مقابل

2022/01/10 | 20:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الشرطة، اليوم الاثنين، الفوز

على فريق النجف بهدف من دون مقابل {1-0}

ضمن منفافسات الجولة الـ18 من الدوري

الممتاز.

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