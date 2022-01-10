لسبب يثير العجب!.. لماذا انسحب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من جلسة البرلمان

2022/01/10 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، استمرار المباحثات والتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، كاشفا عن سبب انسحابه من جلسة الامس.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تفاهم الاتحاد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني مايزال قائما".

وأضاف ان "مقاطعتنا لجلسة التصويت يوم أمس على هيئة رئاسة البرلمان بسبب عدم رغبتنا بأن نكون جزءاً في الخلاف داخل البيت الشيعي"، مشيرا الى ان "التفاهم مع الحزب الديمقراطي حول منصب رئاسة الجمهورية مايزال قائما ولم ينهار اتفاقنا، وهناك تفاهمات ستجري قريبا، للخروج بمرشح واحد يحظى بمقبولية الكرد".

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