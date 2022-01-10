كردستان تصدر بياناً بشأن قرار الاتحاد الأوروبي حول العراق

2022/01/10 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بياناً رحب فيه بقرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أرحب بشدة بقرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة البلدان عالية المخاطر في غسيل الأموال.



لقد عملت حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، خلال السنوات الأخيرة، مع شركائنا في المجتمع الدولي على استهداف منابع تمويل الإرهاب والشبكات الإجرامية، ولا سيما المزادات غير القانونية لبيع العملات والشركات المالية غير الرسمية".

وأضاف، أن "الإصلاحات الحكومية، ومنها المالية العامة والخدمات وإجراءات العقود والمنافذ الحدودية وشفافية مبيعات النفط التي تراجعها شركة (ديلويت)، جعلتنا أقوى في حربنا ضد الفساد، حيث عززنا الرقابة والإشراف على إيراداتنا عبر ربط حكومة إقليم كردستان بالنظام المصرفي العالمي، والآن ومع تزايد يلوح في الأفق للتعاون المالي والاستثماري من الاتحاد الأوروبي، سيكون إصلاح القطاع المصرفي ودعمه أسهل بكثير في تقديم الخدمات للجمهور".

وتابع بارزاني: "بالنسبة لنا في كردستان، فإن هذا أمراً شخصياً، إذ حاول داعش تقويض نمط حياتنا لكنه فشل في ذلك، ولهذا السبب وضعنا أنفسنا في مقدمة ووسط الجهود الدولية لاستئصال منابع تمويله من خلال (مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش) التابعة للتحالف الدولي".

وبين: "كذلك أجرينا هذه التغييرات من أجلنا ومن أجل مستقبلنا، ولو لم نقم بهذه الإصلاحات الهيكلية لاقتصادنا ومعالجة التجارة غير المشروعة، لما رأينا هذه الفرصة تُسنح أمامنا مع أصدقائنا في أوروبا".

وأوضح، أن "هذا النجاح الذي نحققه اليوم، ومع اعتراف أوروبا بالجهود المشتركة في أربيل وبغداد، يحتم علينا المضي قُدماً إلى أبعد من ذلك لضمان مستقبل اقتصادي مشرق ومزدهر لأطفالنا".

وأردف بارزاني قائلا: "أنا واثق من أننا سننظر إلى الوراء اليوم كنقطة تحول في مسيرة كردستان لطي الماضي، نحو مستقبل عالمي مزدهر وسلمي لشعب كردستان".

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