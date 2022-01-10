خبير اقتصادي: الكاظمي منح “امتيازات ضخمة” للنواب وعلى البرلمان الجديد الغاءها

2022/01/10 | 20:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الاثنين، ان امتيازات أعضاء مجلس النواب كانت ضخمة في فترة حكومة الكاظمي رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه البلاد.وقال العلي لوكالة/ المعلومة/ إن “هناك مبالغ كبيرة تصرف للنواب من بينها تحسين المعيشة وبدلات الاجار الضخمة فضلا عن الرواتب الاسمية التي تبلغ قرابة 5 ملايين دينار وكذلك […]

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