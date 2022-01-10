الصحة العالمية: مؤشرات انتهاء كورونا تلوح في الافق

2022/01/10 | 20:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو أن مؤشرات انتهاء جائحة كورونا بدأت تلوح في الأفق، لكنه حذر من أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستبقى الوضع الصحي في العالم صعبا.وقال نابارو خلال لقاء تلفزيوني: “أخشى أننا نركض في سباق ماراثون، لكن لا يمكن القول إننا قريبون من نهاية المسافة، نرى أن النهاية […]

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