2022/01/10 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البرنامج الاقتصادي الذي بدأت بلاده تطبيقه منذ أكثر من 5 سنوات، بأنه "كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين".

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