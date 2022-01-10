بينها الحكة.. أشارات في الجسد تدل على اصابتك بأوميكرون

2022/01/10 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أكد خبراء الصحة أن هناك بعض العلامات التي تشير لإصابة الشخص بمتحور أوميكرون المنتشر بشكل كبير حول العالم، وهي أشياء يمكن للشخص ملاحظتها على جسده.ووفقا لصحيفة “ذا صن”، أبلغ عدد من الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون، عن طفح جلدي “يحدث فجأة”.هذا الطفح الجلدي ممكن أن يظهر على شكل نتوءات بارزة وتكون مثيرة للحكة، […]

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