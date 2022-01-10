التخطيط: معالجة الفقر بحاجة إلى قرارات جريئة وتشريعات قابلة للتطبيق

2022/01/10 | 20:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاثنين، أن معالجة الفقر في العراق بحاجة إلى قرارات جريئة وقوانين وتشريعات قابلة للتطبيق. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس الاجتماع الاول للجنة الفنية الدائمة لسياسات معالجة الفقر في العراق”.وقال النجم: “يجب أن نضع معيارا للفقر …

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