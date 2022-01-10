كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟

2022/01/10 | 20:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تبلغ ثروة شانغبانغ زهاو الرئيس التنفيذي لشركة (Binance)، ستة وتسعين 96 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في عالم العملات المشفرة، وفقًا لما كتبته بلومبرغ.وأكدت الوكالة أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بثروة تقدر بـ (92.9 مليار دولار) يحتل المرتبة الثانية في هذا المؤشر.استحوذ رئيس “Binance” على العملة الرقمية البيتكوين الأكثر […]

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