التربية تُحدد موعد بدء الامتحان النصفي ’الدفعة العاشرة’ لمراكز محو الأمية

2022/01/10 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة التربية، الإثنين، موعد الامتحان النصفي لمراكز محو الامية لمرحلتي الأساس والتكميل للعام الدراسي 2021 – 2022.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (10 كانون الثاني 2022)، انه "تم تحديد يوم الجمعة 4 / 2 /2022 موعدا لبدء الامتحان النصفي في جميع مراكز محو الامية باللغة العربية واللغات الاخرى لمرحلتي الاساس والتكميل في بغداد والمحافظات، وتنتهي يوم السبت 12 / 2 / 2022" .

واضاف البيان، انه "بحسب المديرية فان الامتحان النصفي بالنسبة للمراكز المجتمعية سيكون يوم الثلاثاء 1 / 2 / 2022 ، وينتهي يوم الاحد 6 / 2 / 2022".

واشارت الوزارة الى ان "موعد امتحان نصف السنة للعام الدراسي 2021 – 2022 لمستويات التعليم المسرع ستبدأ يوم الثلاثاء 1 / 2 / 2022 الى يوم الاثنين المصادف 7 / 2 / 2022 ويكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات، شرط ان تبدأ الامتحانات الشفهية للمستوى الثالث قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية واثناء الدوام الرسمي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية وتوجيهات وزارة التربية بهذا الخصوص".

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