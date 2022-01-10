ذي قار تسلم المواقع المخصصة لانشاء المدارس النموذجية الى الشركات الصينية

2022/01/10 | 20:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الاثنين، تسليم المواقع المخصصة لانشاء المدارس النموذجية الى الشركة الصينية ، بحسب الاتفاقية الصينية-العراقية.وذكر المحافظ في بيان تلقته /ألمعلومة/، ان “ذي قار كانت لها الحصة الاكبر في الاتفاقية، والمحافظة الاولى التي سلمت المواقع الى الشركات، بواقع 106 مدرسة نموذجية ،والتي من المؤمل ان تحدث نقلة […]

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