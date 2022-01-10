بعد محادثات

2022/01/10 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، تفاصيل ما اعتبرتها "محادثات صريحة مع روسيا" استمرت لحوالي سبع ساعات، الاثنين، في إطار حوار الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين.

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