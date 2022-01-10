قيادي في اليكيتي: برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية والبارتي يطالبنا باقتراح اسم آخر

2022/01/10 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي، في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاثنين، عن ترشيح حزبه لبرهم صابح لشغل منصب رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان الديمقراطي الكردستاني طالبهم باقتراح اسم آخر.وقال السورجي لـ”ايرث نيوز”، ان ” الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقدم لحد الان اي مرشح عدا برهم صالح “، مبينا ان “ن ” الديقمراطي الكردستاني معترض على […]

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