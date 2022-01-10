قائد القوة الجوية يطالب لاعبي الصقور بالفوز على الزوراء

2022/01/10 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد، من لاعبي الصقور حصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيرنا والعودة إلى المنافسة من جديد.وقال جاهد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “جهاد طالب اللاعبين بتحقيق الفوز على الزوراء وعلى الظهور بالمستوى المميز الذي يليق بسمعة نادي القوة الجوية في هذه المباراة […]

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